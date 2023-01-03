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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA прекратил продавать акции компании после 1 марта
К тому времени их курс пошёл вниз.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Компания NVIDIA завершила 2022 год снижением своей капитализации в два раза, а потому издание Barron’s увидело некоторую закономерность в поведении её бессменного руководителя и основателя Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), который последний раз продавал акции компании только 1 марта, а после их исключительно покупал.

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Источник изображения: Getty Images

Выбор рубежа для принятия главой NVIDIA подобного инвестиционного решения можно легко объяснить тем, что к середине февраля компания отчиталась о неплохих результатах квартала, а потом ситуацию на рынке начали ухудшать геополитические события, локдауны в Китае и общее снижение спроса в условиях макроэкономической неопределённости. Продав к началу марта 732 340 акций на общую сумму $202 млн, основатель NVIDIA в оставшееся до конца года время сосредоточился на их покупке. Для сравнения, в 2021 году глава компании реализовал 1,3 млн акций NVIDIA на общую сумму $426 млн, так что выручка за первые пару месяцев 2022 года оказалась хоть и боле скромной в абсолютном измерении, в удельном выражении была неплохой.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Поскольку часть вознаграждения за свой труд он получает именно в виде акций, то за весь 2022 год он получил тем или иным способом 2,6 млн акций NVIDIA, теперь в его собственности находится около 86 млн ценных бумаг этого эмитента.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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dagnoparte
16:50
кипр наш))))
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
warmuza
16:46
не улавливаю логики, говоришь бессвязно
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Рука моет руку
16:45
У Путина есть деньги на rtx 4000.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
warmuza
16:43
даже Путин?
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Fizik56
16:43
Учитывая никчемность и бесхарактерность нынешнего немецкого руководства, пшеки реально могут получить с них бабосы, не все конечно, но половину вполне реально.
Польша просит ООН посодействовать в выплате репараций от Германии
Рука моет руку
16:41
А что там представлять, на 15% мощнее 4080, и настолько же слабее 4090.
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Евгений Попов
16:41
Канал на ютубе? Ну тогда да, это железный аргумент.
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Necrocannibal Dead
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Рука моет руку
16:40
Если ты нищий в этом никто не виноват
Подтверждена официальная цена NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в 799 долларов
Евгений Хрипков
16:39
Игру явно онли с торрента тянуть буду😄
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
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