К тому времени их курс пошёл вниз.

Компания NVIDIA завершила 2022 год снижением своей капитализации в два раза, а потому издание Barron’s увидело некоторую закономерность в поведении её бессменного руководителя и основателя Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), который последний раз продавал акции компании только 1 марта, а после их исключительно покупал.

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Выбор рубежа для принятия главой NVIDIA подобного инвестиционного решения можно легко объяснить тем, что к середине февраля компания отчиталась о неплохих результатах квартала, а потом ситуацию на рынке начали ухудшать геополитические события, локдауны в Китае и общее снижение спроса в условиях макроэкономической неопределённости. Продав к началу марта 732 340 акций на общую сумму $202 млн, основатель NVIDIA в оставшееся до конца года время сосредоточился на их покупке. Для сравнения, в 2021 году глава компании реализовал 1,3 млн акций NVIDIA на общую сумму $426 млн, так что выручка за первые пару месяцев 2022 года оказалась хоть и боле скромной в абсолютном измерении, в удельном выражении была неплохой.

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Поскольку часть вознаграждения за свой труд он получает именно в виде акций, то за весь 2022 год он получил тем или иным способом 2,6 млн акций NVIDIA, теперь в его собственности находится около 86 млн ценных бумаг этого эмитента.