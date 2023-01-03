Активное участие частной аэрокосмической компании SpaceX в правительственных проектах США гарантирует, что этот бизнес Илона Маска (Elon Musk) будет оставаться на плаву, но у обывателей всё равно возникает непреодолимое желание считать деньги в чужом кармане, и с этой точки зрения полезной может оказаться публикация на страницах сайта CNBC. Как сообщает источник, недавно SpaceX удалось привлечь ещё $750 млн инвестиций, и теперь капитализация бизнеса компании оценивается в $137 млрд.
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В мае прошлого года она была на $10 млрд ниже, а всего в течение прошлого года SpaceX удалось привлечь $2 млрд. За прошедший год компания достигла многого, хотя реализацию проекта Starship для полёта к Луне и пришлось замедлить. Было совершено более 60 пусков многоразовых ракет, а аудитория сервиса Starlink превысила 1 млн человек. Руководство SpaceX вынуждено было заверить представителей NASA, что владение компанией Twitter не будет отнимать у Илона Маска столько времени и ресурсов, чтобы это негативно сказалось на сотрудничестве с американским аэрокосмическим агентством.