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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla в Южной Корее должна будет выплатить $2,2 млн штрафа за отсутствие исчерпывающей информации о сокращении запаса хода зимой
Он может снижаться в два раза.
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В разные периоды у регулирующих органов разных стран возникали специфические претензии к компании Tesla. В основном они сводились к описанию возможностей систем активной помощи водителю, которое не превращало машины той марки в полностью автономные транспортные средства, но могло создавать у потребителей ложное ощущение абсолютной безопасности. Как отмечает Reuters, у властей Южной Кореи возникли совсем иные претензии к электромобилям Tesla.

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Источник изображения: Tesla

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По мнению местных регуляторов, компания не даёт внятного описания возможных последствий эксплуатации электромобилей Tesla в условиях отрицательных температур, которые порой снижают запас хода на 50% из-за необходимости тратить заряд на подогрев батареи и в силу естественных физических свойств литиевых аккумуляторов. Особенно страдают от таких процессов машины китайской сборки, которые оснащаются LFP-батареями, хотя для старших комплектаций Tesla поставками никелевых батарей занимается южнокорейская компания LG Energy Solution. В любом случае, за отсутствие внятных предупреждений о существенном снижении запаса хода электромобилей зимой Tesla должна будет выплатить в бюджет Южной Кореи штраф в размере $2,2 млн.

#tesla #электромобили tesla #южная корея #штраф
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