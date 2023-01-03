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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Под нажимом президента власти Южной Кореи согласились увеличить размер налоговых льгот в полупроводниковой отрасли
В противном случае они бы не позволили достичь намеченных целей.
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Политическая конъюнктура южнокорейского законотворчества, как поясняет Bloomberg, сохраняет условия для возникновения серьёзных противоречий. Большинство мест в парламенте отдано оппозиционной по отношению к президенту Юн Сок Ёлю (Yoon Suk Yeol) партии, поэтому первоначальная редакция законопроекта о предоставлении налоговых льгот производителям чипов вызвала его раздражение попытками сэкономить бюджет.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Министерство финансов Южной Кореи внесло в законопроект правки, которые предусматривают увеличение налоговых вычетов с 8 до 15% для крупных инвесторов в национальную полупроводниковую промышленность, и увеличение налоговых вычетов с 16 до 25% для мелких компаний. Оппозиционная партия выступает в поддержку интересов последних, хотя в целом для корейской промышленности характерно доминирование крупных игроков типа Samsung и SK hynix.

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Кроме того, теперь в законопроекте предусмотрены налоговые вычеты в размере 10% на дополнительные суммы инвестиций, которые будут предусмотрены участниками проектов до конца 2023 года. По оценкам чиновников, новый план позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес на $2,8 млрд в самом скромном варианте реализации. Президент Южной Кореи также сформировал специальный комитет по разработке плана взаимодействия с США и Китаем, поскольку обе страны являются важными экономическими партнёрами для Южной Кореи, но находятся в серьёзном противостоянии.

#полупроводники #южная корея #субсидии #законопроект
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