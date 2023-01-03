Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel подняла цены на процессоры семейства Alder Lake
Они теперь на 10% дороже более современных Raptor Lake.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Слухи о намерениях Intel поднять цены на актуальное семейство процессоров курсировали с лета прошлого года, регулярно подогреваемые не самыми внятными намёками официальных представителей компании, но только теперь сотрудникам Tom’s Hardware Guide удалось обнаружить официальное подтверждение произошедшим изменениям на страницах сайта Intel.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Компания давно не публикует свой прайс-лист в открытом доступе, как это происходило ранее, но в базе данных с характеристиками всех моделей процессоров вынуждена указывать их официальный ценовой диапазон. Для настольных процессоров семейства Alder Lake он в текущем месяце изменился в сторону увеличения на сумму от $12 до $59, в зависимости от модели. Относительный прирост цены по сравнению с прежними значениями составил ровно 10%. Фактически, более зрелые процессоры Alder Lake сейчас на 10% дороже более современных Raptor Lake. Скорее всего, такая несправедливость будет вот-вот устранена за счёт увеличения цен на процессоры последнего из семейств. Компания несёт огромные затраты на расширение производственных мощностей и ускоренного освоения новых технологий. Повышение цен в условиях инфляции является мерой вынужденной и неизбежной.

#intel #alder lake #raptor lake
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Властям Италии предстоит согласовать с Intel масштабы инвестиций в локальное предприятие
Intel Core i5-13600K отличился в GPUPI for CPU 1B на частоте 7900 МГц
Один из патентных споров VLSI с Intel удалось уладить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
13
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
67
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
4
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
+

Сейчас обсуждают

Самсунг Владимир
10:07
Голову свою почисти у психиатора.
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Самсунг Владимир
10:06
Если я грузин, тогда ты таджикский еврей.
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Ruslan К
10:04
Ципсошничек там чвк вчк Вагер укров травит
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
Роман Хабаров
10:01
А про корону другого президента нечего сказать?
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
NOFX
10:00
Контрактниками,мобиками и добровольцами. Регулярная армия там не воют. Брехун.
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
Tin Terner
09:58
бросишь когда найдешь того кто тебе будет передергивать
Intel может принять решение о покупке графического бизнеса AMD
NOFX
09:57
Засели нацики как крысы вот и выбивают их из каждого дома. Ничего страшного,мы потом новые дома отстроим.
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
Tin Terner
09:57
скоро начнут доставать "козыря" из рукова в виде очередной уязвимости в старых ПК, СПЕКТР 2.0,3.0 и тд
Intel может принять решение о покупке графического бизнеса AMD
Dce
09:54
Купил Адату, 2ТБ, тут озвученную, на али. Датчиков температуры - 1 вместо 5, как у такого же, но на 1ТБ, купленного в России. Скорости чуть-чуть меньше 2-3МБ/сек на мелкоблочке(всю дорогу у 2шек скоро...
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
Johan_888
09:49
Это правильно написано, виндовс 11 "имеет" своих пользователей...
Геймеры продолжают переходить с GTX 1060 и RTX 2060 на GTX 1650, а Windows 10 потеряла 3,5% юзеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем