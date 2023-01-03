Они теперь на 10% дороже более современных Raptor Lake.

Слухи о намерениях Intel поднять цены на актуальное семейство процессоров курсировали с лета прошлого года, регулярно подогреваемые не самыми внятными намёками официальных представителей компании, но только теперь сотрудникам Tom’s Hardware Guide удалось обнаружить официальное подтверждение произошедшим изменениям на страницах сайта Intel.

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Источник изображения: Intel

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Компания давно не публикует свой прайс-лист в открытом доступе, как это происходило ранее, но в базе данных с характеристиками всех моделей процессоров вынуждена указывать их официальный ценовой диапазон. Для настольных процессоров семейства Alder Lake он в текущем месяце изменился в сторону увеличения на сумму от $12 до $59, в зависимости от модели. Относительный прирост цены по сравнению с прежними значениями составил ровно 10%. Фактически, более зрелые процессоры Alder Lake сейчас на 10% дороже более современных Raptor Lake. Скорее всего, такая несправедливость будет вот-вот устранена за счёт увеличения цен на процессоры последнего из семейств. Компания несёт огромные затраты на расширение производственных мощностей и ускоренного освоения новых технологий. Повышение цен в условиях инфляции является мерой вынужденной и неизбежной.