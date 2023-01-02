Китайский интернет-гигант в наступившем году намеревается выпустить не менее 1000 электрических кроссоверов JIDU ROBO-01, которые характеризуются способностью передвигаться без вмешательства водителя, оснащаются складными органами управления и лишены дверных ручек. Как отмечает Electrek, на днях в Гуанчжоу была продемонстрирована вторая модель марки JIDU с незатейливым обозначением ROBO-02, которая имеет кузов типа седан.
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Эта машина аналогичным образом лишена дверных ручек, которые в случае с электромобилем создают лишнее аэродинамическое сопротивление и скрадывают запас хода. Автоматически управляемый седан позволяет открывать двери при помощи голосовых команд или управления через смартфон по интерфейсу Bluetooth. О начинке седана пока известно мало, но его предшественник в лице ROBO-01 готов предложить запас хода до 600 км, два процессора NVIDIA Orin-X и в общей сложности 31 датчик, включая два лидара и 12 видеокамер.