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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC дала понять Denso, что компании становится тесно на Тайване
По этой причине предприятия стали активно появляться за пределами острова.
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Компания TSMC финансирует строительство двух предприятий в США, одного в Японии и задумывается о строительстве предприятия в Германии, чего при прежнем руководстве просто было невозможно представить. При этом разные источники называют разные причины миграции TSMC за пределы Тайваня. Представители компании утверждают, что зарубежные предприятия TSMC строятся в интересах крупных клиентов. В США, например, это Apple, AMD и NVIDIA, судя по составу делегации на состоявшейся в начале декабря церемонии, а в Японии это Sony и Denso, которые являются акционерами совместного предприятия.

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Издание Nikkei Asian Review приводит комментарии на этот счёт главы компании Denso Кодзи Аримы (Koji Arima). По его словам, тайваньский партнёр просто считает остров Тайвань слишком тесным для размещения там всех своих производственных площадок. Что касается Denso, то компания заинтересована в снижении своей зависимости от Китая, где сейчас производится основная часть автокомпонентов этой марки. Япония, Тайвань и страны Юго-Восточной Азии на ближайшие годы станут для Denso направлениями экспансии своего производства.

Источник изображения: Denso

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С дефицитом автокомпонентов в отрасли должно быть покончено в этом году, по мнению руководства Denso, причём объёмы поставок начнут приближаться к уровню спроса лишь с середины года. Рассуждая о перспективах трансформации отрасли, в Denso считают нужным делать ставку на водородное и синтетические типы топлива.

#полупроводники #tsmc #тайвань #denso
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