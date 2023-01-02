По этой причине предприятия стали активно появляться за пределами острова.

Компания TSMC финансирует строительство двух предприятий в США, одного в Японии и задумывается о строительстве предприятия в Германии, чего при прежнем руководстве просто было невозможно представить. При этом разные источники называют разные причины миграции TSMC за пределы Тайваня. Представители компании утверждают, что зарубежные предприятия TSMC строятся в интересах крупных клиентов. В США, например, это Apple, AMD и NVIDIA, судя по составу делегации на состоявшейся в начале декабря церемонии, а в Японии это Sony и Denso, которые являются акционерами совместного предприятия.

реклама

Издание Nikkei Asian Review приводит комментарии на этот счёт главы компании Denso Кодзи Аримы (Koji Arima). По его словам, тайваньский партнёр просто считает остров Тайвань слишком тесным для размещения там всех своих производственных площадок. Что касается Denso, то компания заинтересована в снижении своей зависимости от Китая, где сейчас производится основная часть автокомпонентов этой марки. Япония, Тайвань и страны Юго-Восточной Азии на ближайшие годы станут для Denso направлениями экспансии своего производства.

Источник изображения: Denso

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

С дефицитом автокомпонентов в отрасли должно быть покончено в этом году, по мнению руководства Denso, причём объёмы поставок начнут приближаться к уровню спроса лишь с середины года. Рассуждая о перспективах трансформации отрасли, в Denso считают нужным делать ставку на водородное и синтетические типы топлива.