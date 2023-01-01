Конкурировать с китайскими производителями стало невыносимо сложно.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

По информации Nikkei Asian Review, японская компания Japan Display завершила прошлый год сделкой по продаже своего китайского подразделения Suzhou JDI Electronics некоему местному покупателю за $200 млн. Сумма сделки оказалась почти на треть выше первоначальной, что стало возможным благодаря переоценке активов продаваемой компании. О намерениях продать её материнская структура объявила ещё в октябре.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Специализация на выпуске ЖК-дисплеев малых диагоналей в последние годы поставила Japan Display в не самое выгодное положение, ведь клиенты компании в лице производителей смартфонов всё чаще стали использовать OLED-панели, а конкуренция со стороны китайских поставщиков ЖК-дисплеев нарастала стремительно и неотвратимо. Примечательно, что покупателем китайского предприятия JDI стала компания Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, которая формально занимается металлообработкой.