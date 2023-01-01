Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Japan Display смогла продать китайское подразделение по более выгодной цене
Конкурировать с китайскими производителями стало невыносимо сложно.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

По информации Nikkei Asian Review, японская компания Japan Display завершила прошлый год сделкой по продаже своего китайского подразделения Suzhou JDI Electronics некоему местному покупателю за $200 млн. Сумма сделки оказалась почти на треть выше первоначальной, что стало возможным благодаря переоценке активов продаваемой компании. О намерениях продать её материнская структура объявила ещё в октябре.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Специализация на выпуске ЖК-дисплеев малых диагоналей в последние годы поставила Japan Display в не самое выгодное положение, ведь клиенты компании в лице производителей смартфонов всё чаще стали использовать OLED-панели, а конкуренция со стороны китайских поставщиков ЖК-дисплеев нарастала стремительно и неотвратимо. Примечательно, что покупателем китайского предприятия JDI стала компания Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, которая формально занимается металлообработкой.

#китай #китайские производители #сделка #japan display
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Госдепе США выразили обеспокоенность сближением России и Китая
Baidu получила право осуществлять перевозки на автоматических такси в китайской столице
Сделке по выкупу акций Toshiba не суждено состояться в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
46
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
44
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
90
Мутант года - наушники "HyperSVEN" и компактный ПК в самодельном корпусе
65
Проповедник - сериал на новогодние каникулы, который мы заслужили
12
Ученым впервые удалось заглянуть вглубь "паутины" средней короны нашего Солнца
+
Сколько будет длиться СВО и почему ЦРУ может прибегнуть к пробуждению спящих ячеек в России
104
Топ 7 гоночных игр, которые выйдут в 2023 году на ПК
5
Дмитрий Медведев «наванговал» распад ЕС и войну в США – сможет ли Илон Маск стать президентом
42
F-22 и F-35 выполняют разные задачи в небе
31

Сейчас обсуждают

asv1
11:26
Ждать дальше, что Ryzen 5 5600X еще подешевеет, было бессмысленно... А 3060 покупать было недорого?
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Долбаёб ряженый Шеша
11:20
Пид0р отьёбаный, реально скаклы обосрались, 150 000 российских военных и 250 000 украинских, и ни одной групперовки не смогли скаклы уничтожить
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
RedStone
11:18
Вчера вагнеровцы несколько видео выложили, так что не трынди
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
Долбаёб ряженый Шеша
11:18
Пидорочек, ты порвался?
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" прорвали оборону ВСУ и помогли войти российским войскам в Артемовск
Мимо
11:11
Тебя кто-то в мозг выипал... Через ухо, или через глаз?
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
Вова Соколов
11:03
Опять рыгард, обосцаный
В одном из магазинов РФ появился блок питания ATX 3.0 Titanium на 1600 Вт c двумя разъемами 12+4 pin
Black7
11:01
Единственное что хорошо получалось у Казама - выигрывать Дакар.
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
Black7
10:59
Задача сдать Донбас, затем Москву будет выполнена
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
Serezhka
10:52
А ты будто сидишь на своей родной украинской ОС? Или, может быть, Финляндия сделала свою ОС, или Британия, а может быть Германия? Ой, простите, Линус Торвальдс, создатель Linux, оказывается финн, так ...
Какую версию Windows выбрать в 2023 году — рассматриваем пять актуальных вариантов
Mr. Night
10:49
С Новым Годом! Россия победит! Задача будет выполнена в Новом Году!
КАМАЗ не примет участия в Дакаре-2023, почему гоночная команда сказала "Нет" гонкам в пустыне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем