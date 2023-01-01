По темпам электрификации транспорта Норвегия уже давно находится впереди планеты всей, поскольку в позапрошлом году на первичном рынке страны 64,5% всех реализованных легковых машин передвигались исключительно на электротяге. Скорее всего, в прошлом году этот показатель преодолел барьер в 80%, как считает ресурс Electrek. Подзаряжаемые гибриды могли формировать до 10% рынка, а бензиновые и дизельные машины в лучшем случае получили по 5% рынка в каждом случае.
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Как сообщает источник, с января текущего года Hyundai Motor будет продавать в Норвегии только аккумуляторные электромобили, а реализация гибридных машин с возможностью подзарядки от сети будет прекращена. В прошлом году последние формировали не более 7% продаж автомобилей корейской марки в Норвегии, а электромобили составляли более 90% ассортимента уже несколько лет подряд. Формально страна запретит реализацию на своей территории машин с ДВС к 2025 году, но процесс электрификации местного автопарка идёт опережающими темпами, и уже сейчас на рынке Норвегии остаётся всё меньше подзаряжаемых гибридов. Китайские марки рынок Норвегии тоже считают приоритетным для себя при планировании экспансии в Европе, так что предложений на нём хватает.