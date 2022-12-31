Последний раз это наблюдалось в сентябре.

Собранная европейскими СМИ статистика, как отмечает Electrek, говорит о реализации компанией Tesla на территории региона 19 144 электрических кроссоверов Model Y. Это позволяет модели уже второй раз в уходящем году стать самым продаваемым автомобилем в Европе, считая и машины с ДВС или гибриды. Предыдущий рекорд был достигнут в сентябре этого года, но октябрь Tesla Model Y завершила за пределами первой 50-тки из-за проблем с поставками машин из Китая.

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Источник изображения: Tesla

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Сейчас предприятие Tesla в Германии уже способно собирать по 3000 кроссоверов в неделю, поэтому потребности регионального рынка оно покрывает всё активнее, хотя поставки машин из Шанхая тоже продолжаются. В перспективе компания сможет на всех своих предприятиях собирать по 100 000 электромобилей этой модели, и тогда у плана Илона Маска (Elon Musk) по превращению Tesla Model Y в самый популярный автомобиль на планете появятся шансы на реализацию.