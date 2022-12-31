До конца 2022 года остаются считанные часы, и теперь совершенно очевидно, что консорциум японских инвесторов не сможет за это время найти средства для выкупа акций Toshiba, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Банк-кредиторы, которые должны были предоставить более половины из требуемых для выкупа акций $16,8 млрд, не успели предоставить участникам сделки соответствующие гарантии.
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Споры возникли вокруг структуры кредита на сумму около $10,7 млрд. Если всё-таки о финансировании сделки удастся договориться, то к середине января Toshiba созовёт заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено предложение инвесторов. Предполагается, что сделка может привлечь около 20 компаний и банков, среди которых упоминаются автопроизводитель Suzuki и производитель полупроводниковых компонентов Rohm. Корпорация Toshiba ведёт многопрофильную деятельность, поэтому в доступе к её активам заинтересованы компании из самых разных сфер бизнеса.