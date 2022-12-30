По информации Bloomberg, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) отчитал законодателей за скупость после того, как в парламенте страны был утверждён законопроект, предусматривающий выделение субсидий компаниям, развивающим на территории Южной Кореи производство полупроводниковых компонентов.
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Первоначально законопроект предусматривал предоставление налоговых льгот в размере 20%, но под натиском оппозиционной партии, занимающей большинство мест в парламенте страны, их размер был урезан до 8%. Президент дал понять, что такие меры не позволят Южной Корее сохранить лидирующие позиции в полупроводниковой отрасли, и что ему придётся обсуждать предоставление дополнительных льгот участникам рынка на уровне министерств и ведомств страны.