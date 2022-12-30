На успехах прошлого далеко не уедешь.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

По информации Bloomberg, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) отчитал законодателей за скупость после того, как в парламенте страны был утверждён законопроект, предусматривающий выделение субсидий компаниям, развивающим на территории Южной Кореи производство полупроводниковых компонентов.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Первоначально законопроект предусматривал предоставление налоговых льгот в размере 20%, но под натиском оппозиционной партии, занимающей большинство мест в парламенте страны, их размер был урезан до 8%. Президент дал понять, что такие меры не позволят Южной Корее сохранить лидирующие позиции в полупроводниковой отрасли, и что ему придётся обсуждать предоставление дополнительных льгот участникам рынка на уровне министерств и ведомств страны.