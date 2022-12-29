В интервью каналу CNBC эксперт CFRA Research Анджело Зино (Angelo Zino) заявил, что снижение курса акций Apple до минимального с июня 2021 года уровня не несёт долгосрочных угроз для бизнеса компании. В конечном итоге, как прогнозирует аналитик, перебои с производством iPhone в Китае скажутся на выручке Apple в США и Европе от силы на 1%, а клиенты сохранят верность данной марке в силу сложившихся привычек.
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Кроме того, как пояснил эксперт, Apple и Microsoft являются теми компаниями, которые в условиях кризиса сохранили инвестиционную привлекательность, ибо обладают хорошо прогнозируемыми денежными потоками. При этом акции Apple подвержены риску колебаний на фоне появления любых негативных новостей, связанных с именем компании, поскольку интерес инвесторов к этим ценным бумагам высок хотя бы в силу масштабов бизнеса.