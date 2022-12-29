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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC начала массовый выпуск 3-нм продукции на Тайване
И построит здесь предприятия по выпуску 2-нм чипов.
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Агентство Bloomberg сегодня в числе первых сообщило о начале массового выпуска 3-нм продукции на предприятии TSMC на Тайване. Компания традиционно не уточняет, кому из клиентов будут предназначаться первая продукция такого типа, но подчёркивает, что в течение пяти лет ёмкость рынка товаров на основе 3-нм изделий достигнет $1,5 трлн. Новый техпроцесс позволяет поднять скорость переключения транзисторов по сравнению с 5-нм, при этом снижая на 35% уровень энергопотребления. Спрос на 3-нм изделия, по словам руководства TSMC, весьма высок уже сейчас.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Заодно председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) сообщил, что предприятия по выпуску 2-нм продукции будут построены на Тайване в Синьчжу и Тайчжуне. Это заявление было призвано успокоить общественность, которая была взволнована организацией производства чипов компанией TSMC на территории США и Японии. Данный шаг воспринимался как угроза дальнейшему развитию тайваньской промышленности. На острове сосредоточено более 90% мощностей по выпуску чипов с использованием передовой литографии, и вряд ли эта доля существенно снизится в ближайшие годы.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
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