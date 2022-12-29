Как сообщает Business Korea, в 2021 году южнокорейский экспорт чипов, не имеющих отношение к микросхемам памяти, на 32,5% формировался за счёт поставок в Китай. В сегменте памяти доля Китая достигала 43,6%, в сегменте оборудования для производства микросхем — 54,6%, в сегменте материалов — 44,7%. При этом зависимость корейского экспорта от рынка США в период с 2018 по 2021 годы выросла с 11,2 до 13,2%. Всего же на мировом рынке полупроводниковой продукции до 21,6% потребления приходятся именно на США.
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Получается, что экономика Южной Кореи существенно зависит от Китая, и в складывающихся геополитических условиях это ставит страну в уязвимое положение. В ближайшей перспективе на доходы корейских экспортёров в Китае негативно будет влиять всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, который последовал после снятия жёстких санитарных ограничений, присущих периоду «нулевой терпимости».
По данным официальной статистики, объёмы производства полупроводниковой продукции в Южной Корее по итогам ноября сократились на 11% в последовательном сравнении и на 15% в годовом, достигнув минимального с 2009 года уровня, а ведь тогда в мире бушевал экономический кризис. Складские запасы при этом выросли на 20% по сравнению с прошлым годом и на 12,9% по сравнению с октябрём текущего.