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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заверил сотрудников Tesla, что акции компании вернутся к росту
Собственно, они уже сделали это.
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Агентство Reuters сообщило, что в традиционном для конца квартала письменном обращении к сотрудникам Tesla генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) не стал воздерживаться от призыва приложить максимум усилий к выпуску необходимого количества электромобилей за оставшееся до конца месяца время. Обладающих такой возможностью сотрудников он даже призвал оказать посильное участие в доставке готовой продукции клиентам. История знает случаи, когда миллиардер лично доставлял электромобили покупателям, используя для этого редкие выходные.

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Источник изображения: Tesla

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

На колебания курса акций Tesla Маск призвал не обращать внимание. По его мнению, когда инвесторы увидят, насколько успешно работает компания, её капитализация станет самой крупной в мире. Кстати, вчерашнюю торговую сессию акции Tesla завершили ростом на 3,31%.

#tesla #илон маск #электромобили #акции #электромобили tesla
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