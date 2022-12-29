Агентство Reuters сообщило, что в традиционном для конца квартала письменном обращении к сотрудникам Tesla генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) не стал воздерживаться от призыва приложить максимум усилий к выпуску необходимого количества электромобилей за оставшееся до конца месяца время. Обладающих такой возможностью сотрудников он даже призвал оказать посильное участие в доставке готовой продукции клиентам. История знает случаи, когда миллиардер лично доставлял электромобили покупателям, используя для этого редкие выходные.
реклама
На колебания курса акций Tesla Маск призвал не обращать внимание. По его мнению, когда инвесторы увидят, насколько успешно работает компания, её капитализация станет самой крупной в мире. Кстати, вчерашнюю торговую сессию акции Tesla завершили ростом на 3,31%.