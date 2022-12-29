Собственно, они уже сделали это.

Агентство Reuters сообщило, что в традиционном для конца квартала письменном обращении к сотрудникам Tesla генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) не стал воздерживаться от призыва приложить максимум усилий к выпуску необходимого количества электромобилей за оставшееся до конца месяца время. Обладающих такой возможностью сотрудников он даже призвал оказать посильное участие в доставке готовой продукции клиентам. История знает случаи, когда миллиардер лично доставлял электромобили покупателям, используя для этого редкие выходные.

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Источник изображения: Tesla

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На колебания курса акций Tesla Маск призвал не обращать внимание. По его мнению, когда инвесторы увидят, насколько успешно работает компания, её капитализация станет самой крупной в мире. Кстати, вчерашнюю торговую сессию акции Tesla завершили ростом на 3,31%.