Деньги при этом тратить не пришлось.

Деятельность корпорации Intel в последнее время нередко становится мишенью юридических претензий со стороны компании VLSI Technology, которая рискует обрести славу так называемого «патентного тролля». Только в прошлом году Intel пришлось выплатить ей около $3 млрд по двум судебным искам, и перспектива нового судебного разбирательства в штате Делавэр грозила потерей ещё около $4 млрд, но агентство Reuters на этой неделе сообщило, что истец отозвал претензии по пяти патентам, в нарушении которых и обвинялась Intel.

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Источник изображения: Reuters

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Самое интересное, что ответчик в итоге не должен что-либо платить VLSI, а повторные претензии по этим основаниям истец тоже выдвинуть не сможет, поэтому можно говорить об успешном завершении дела для Intel. К сожалению, между сторонами имеются разногласия на другие темы. В Северной Каролине Intel предстоит ответить по иску VLSI в 2024 году.