Как сообщает Apple Insider, недавно представленная для iPhone 14 и часов Apple Watch функция автоматической детекции столкновений провоцирует множество ложных вызовов среди любителей горнолыжной активности, которая традиционно подразумевает длительное движение с высокой скоростью с последующим резким замедлением. Алгоритмы Apple такое сочетание факторов нередко принимают за столкновение обладателя устройств с препятствием.
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Смартфон пользователя при этом автоматически вызывает аварийные службы, и диспетчерам приходится тратить ресурсы на выяснение состояния обладателя устройства. Если он не ответит на вызов, искать его отправляются специалисты, отвечающие за безопасность клиентов на горнолыжных базах. Понятно, что в результате реализации таких мероприятий помощью могут быть обделены те, кто в ней реально нуждается. По всей видимости, Apple предстоит усовершенствовать свои алгоритмы определения столкновений, а обладателям устройств данной марки с поддержкой этой функции следует отключать её на время занятий горными лыжами и сноубордом, хотя определённый риск в этом случае и сохраняется.