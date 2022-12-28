Издание MacRumors вчера обобщило заявления известного аналитики Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который специализируется на предсказаниях по поводу планов компании Apple. По его словам, выхода новой версии планшета iPad mini следует ожидать не ранее конца 2023 года или первой половины 2024 года, и главным новшеством такого устройства будет новый процессор. Сейчас iPad mini использует чип A15 и 8,3-дюймовый дисплей, оснащается портом USB-C и встроенным в кнопку питания дактилоскопическим сенсором. Вариант планшета с 64 Гбайт памяти в США предлагается за $499, предусмотрены и модификации с 5G-модемом.
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Аналитик заявил, что Apple вряд ли заменит iPad mini на складную версию iPad с гибким дисплеем большей диагонали до 2025 года, поскольку при нынешнем уровне развития технологий устройство получилось бы достаточно дорогим.