Это своего рода проявление доблести со стороны компании.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Появление новостей о намерениях TSMC построить предприятие на территории Германии в очередной раз всколыхнуло «инвестиционных националистов» на самом Тайване, но как сообщает Bloomberg, президент острова Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen) призвала считать зарубежные инвестиции компании проявлением «доблести», а не угрозы для локальной промышленности Тайваня.

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Источник изображения: Bloomberg

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В своём обращении к прессе президент Тайваня сослалась на слова основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang), который неоднократно называл остров лучшим местом для инвестиций компании, поскольку здесь имеется развитая экосистема и квалифицированная рабочая сила. «Мы не должны беспокоиться за тайваньскую полупроводниковую промышленность», — резюмировала глава правительства острова.