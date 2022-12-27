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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
«Ростелеком» сообщил о полном переходе на поставки серверов от российских компаний
Информацию обнародовал глава компании Михаил Осеевский.
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Компания «Ростелеком» сообщила о полном переходе на поставки серверов от российских компаний. Соответствующее заявление сделал руководитель Михаил Осеевский. Он дал понять, что компания пользуется решениями от российских производителей Yadro, «Аквариус», которые помогли полностью перейти на их продукцию. Более того, теперь «Ростелеком» закупает отечественное оборудование «тысячами».

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Осеевский также рассказал, что «Ростелекому» нужно достраивать программное обеспечение и архитектуру новых серверов. Они уже сейчас используются в ЦОДах компании в государственных информационных системах, для частных инвесторов и так далее. Ещё из разговора руководителя «Ростелекома» стало понятно, что компания больше не покупает серверные мощности у ушедшего из России SAP и не планирует покупать их у других покинувших рынок компаний.

Напомним, ранее «Ростелеком» заключил с «КНС Групп» (бренд Yadro) форвардный контракт на разработку и производство базовых станций стандартов GSM/LTE. Договор сроком до 2030 года предполагает разделение на несколько этапов, на выполнение всех соглашение планируется потратить «десятки миллиардов рублей».

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что компания «Ростелеком» занята разработкой программной платформы «Яга», которая должна в дальнейшем заменить собой инструменты для создания ПО от австралийской Atlassian — Jira, Trello и Confluence. Соответствующую информацию обнародовал вице-президент по развитию информационных систем Дарий Халитов в интервью изданию «Ведомости».

«Ростелеком» намерена заниматься созданием «Яги» совместно с дочерним предприятием «Ростелеком ИТ». Замена Jira, Trello и Confluence должна быть представлена к июлю 2024 года. Уже в самой дорожной карте указано, что обе указанные компании собираются потратить на создание программного решения около 1 млрд руб. из собственного бюджета.

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Разработка платформы «Яга» действительно будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома» — это уточнил представитель Минцифры.

#отечественное по #ростелеком
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