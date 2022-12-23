Компания «Ростелеком» в данный момент занята разработкой программной платформы «Яга», которая должна в дальнейшем заменить собой инструменты для создания ПО от австралийской Atlassian — Jira, Trello и Confluence. Соответствующую информацию обнародовал вице-президент по развитию информационных систем Дарий Халитов в интервью изданию «Ведомости».
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Дарий Халитов не стал раскрывать информацию о том, сколько «Ростелеком» планирует потратить средств на создание «Яги». Но планы по созданию данного программного обеспечения есть в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение» до 2030 года, про которую мы рассказывали в одной из прошлых заметок.
«Ростелеком» намерена заниматься созданием «Яги» совместно с дочерним предприятием «Ростелеком ИТ». Замена Jira, Trello и Confluence должна быть представлена к июлю 2024 года. Уже в самой дорожной карте указано, что обе указанные компании собираются потратить на создание программного решения около 1 млрд руб. из собственного бюджета.
Разработка платформы «Яга» действительно будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома» — это уточнил представитель Минцифры.
«Разрабатываемая платформа закрывает полный спектр систем управления процессами предприятия от портфельного и проектного управления до организации работы с задачами, от систем управления знаниями до учета трудозатрат, от управления спринтами (отдельными задачами) до контроля кода. Платформа «Яга» будет представлена как в серверной, так и в облачной версиях. On-premise версия будет предназначена в первую очередь для корпоративных заказчиков и госсектора, для которых важна интеграция в IT-ландшафт компании и соответствие внутренним нормам безопасности и защиты данных. Обычным пользователям в массовом сегменте будет доступно облачное решение», — пояснили в «Ростелекоме».