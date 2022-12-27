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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск уточнил сроки окончания рецессии в мировой экономике
Он знает — придёт рассвет, он знает — наступит светлый час.
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Даже потеряв статус богатейшего человека в мире из-за негативного влияния последствий сделки с Twitter на курс акций Tesla, глава обеих компаний Илон Маск (Elon Musk) считает нужным делиться своими советами в сфере инвестиций. Как сообщает Bloomberg, в минувшую пятницу во время очередного подкаста миллиардер инвесторам не привлекать кредитные средства под залог акций на падающем рынке. По всей видимости, данная рекомендация взята Маском из личного опыта, поскольку долговые обязательства Twitter он не рискнул реструктурировать под залог принадлежащих ему акций Tesla, поскольку их курс с начала года уже снизился на 69%.

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Источник изображения: AFP, Getty Images

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Уже во второй раз за последние месяцы Илон Маск взялся прогнозировать продолжительность рецессии в мировой экономике. Он снова заявил, что она продлится от года до полутора, и к росту мировая экономика вернётся где-то ко второму кварталу 2024 года. По мнению миллиардера, по своим масштабам спад мировой экономики будет сопоставим с кризисом 2009 года. Утешить слушателей подкаста Илон Маск взялся утверждением о том, что пусть бумы и не длятся вечно, аналогичным свойством обладают и рецессии.

#аналитика #финансы #илон маск
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