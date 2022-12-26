В октябре в Китае ещё действовали строгие санитарные ограничения в соответствии с политикой «нулевой терпимости» к COVID-19, а потому новые вспышки заболеваемости и локдауны были способны значительно влиять на потребительский спрос в отдельных регионах страны. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальную статистику китайских властей, в октябре объёмы продаж смартфонов на внутреннем рынке упали на 27,2% до 23,78 млн штук по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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Всего за период с января по октябрь текущего года объёмы поставок смартфонов в Китае сократились на 22% до 215 млн изделий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В какой-то степени местный рынок отображал тенденции мирового, где сложные макроэкономические обстоятельства заставили многих потенциальных покупателей воздержаться от обновления смартфонов.