Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на услуги контрактных производителей чипов вернётся к росту только во второй половине 2023 года
А до тех пор они будут страдать от сниженной загрузки оборудования.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков полупроводниковых компонентов, следующее полугодие неизбежно будет ассоциироваться с коррекцией возникших складских запасов и проблемами со спросом как в отдельных регионах планеты, так и в целом. По этой причине контрактные производители чипов рассчитывают на возвращение спроса на свои услуги лишь во второй половине 2023 года.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Соответственно, лишь во втором полугодии степень загрузки оборудования вернётся к норме и обеспечит компаниям оптимальные условия для окупаемости понесённых ранее капитальных затрат. Многие из участников рынка превентивно сократили капитальные затраты. Лидер рынка в лице TSMC уменьшила их с $40 до $36 млрд, поскольку к этому её подтолкнуло снижение спроса на 7-нм изделия в сегментах смартфонов и ПК. Впрочем, представители TSMC сразу дали понять, что этот спад носит временный характер.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кризис не заставит Samsung отказаться от наращивания производства чипов на крупнейшем предприятии в Южной Корее
Toyota Motor в ноябре смогла увеличить объёмы производства автомобилей на полтора процента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
196
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
3
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
О красной неадекватности и объективности тестирования
263
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
135
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
20
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
4
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
4
Краткий ликбез по корпоративной жадности на примере Hasbro
3

Сейчас обсуждают

Илья Князьков
12:20
То, что привозить ДНС продаётся с наценкой в 150-200%, в редких случаях доходит до 300% и что мы получаем - кусок говна, который не стоит своих денег!
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Вам не забанить Шешу!
12:19
правильно, есть рабсия
Для уехавших из страны россиян готовят повышение налоговой ставки и отмену преференций
Илья Князьков
12:19
Асус - потому что за такие деньги в 11 тысяч ты НИЧЕГО НЕ НАЙДЁШЬ НОРМАЛЬНОГО НА b660 чипсет, максимум aorus elite и то на v2 версию, ПОТОМУ ЧТО V2 ВЕРСИИ НЕТ! ДЕФИЦИТ В СТРАНЕ!!!
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Мажор
12:19
Ну ты что братишка сходил посмотрел аватар этот?
Минобороны Германии заявило о планах крупного наступления ВС России в апреле следующего года
San Sanich
12:18
OpenCL поддерживается Vegas. CUDA там вроде как нет. Premier и Davinchi плотно дружат с CUDA.
О красной неадекватности и объективности тестирования
Артём Николаев
12:17
Опознание по костям таза даст всего два варианта.
Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
Мажор
12:17
Пока там за киевские и за путинские режим мужики помирают просто так, я кайфую сижу пиво пью.
Минобороны Германии заявило о планах крупного наступления ВС России в апреле следующего года
Yursh15
12:16
Автор ИДИОТ (или считает остальных таковыми). Пишет по принципу "не смотрел но осуждаю". Сразу предоставляю пруфы, дабы не слушать от автора "какашки в ответ". Я посмотрел Барракуду вчера. Цитата из с...
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
Эовейн Триада
12:16
Ерунда, карта очень радует
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
San Sanich
12:15
Надпись VR Ready была в своё время даже на 1050Ti. Именно эта "фишка" и должна была продавать видеокарты. Так что разрабам шлема нечего было выдумывать. Всё уже было. Пробоему совместимости ищите в св...
О красной неадекватности и объективности тестирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем