Как сообщает DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков полупроводниковых компонентов, следующее полугодие неизбежно будет ассоциироваться с коррекцией возникших складских запасов и проблемами со спросом как в отдельных регионах планеты, так и в целом. По этой причине контрактные производители чипов рассчитывают на возвращение спроса на свои услуги лишь во второй половине 2023 года.
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Соответственно, лишь во втором полугодии степень загрузки оборудования вернётся к норме и обеспечит компаниям оптимальные условия для окупаемости понесённых ранее капитальных затрат. Многие из участников рынка превентивно сократили капитальные затраты. Лидер рынка в лице TSMC уменьшила их с $40 до $36 млрд, поскольку к этому её подтолкнуло снижение спроса на 7-нм изделия в сегментах смартфонов и ПК. Впрочем, представители TSMC сразу дали понять, что этот спад носит временный характер.