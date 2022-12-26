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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Серверный рынок в следующем году сохранит потенциал роста, а вот на рынке ПК ожидается спад на 10%
Intel тоже сможет заработать на интересе к системам искусственного интеллекта.
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Аналитики UBS к числу фаворитов следующего года с точки зрения инвестиций в ценные бумаги компаний технологического сектора отнесли акции не только AMD и NVIDIA, но и Intel, хотя в текущем году последняя из компаний не давала инвесторам особых поводов для оптимизма. По мнению авторов прогноза, в следующем году серверный сегмент сохранит перспективы роста, тогда как в потребительском всё будет не очень хорошо. По крайней мере, объёмы продаж персональных компьютеров по итогам 2023 года могут сократиться на 10%.

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Источник изображения: AMD

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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Впрочем, даже в сегменте ПК складские запасы начинают истощаться, и если спрос вернётся к росту, то это пойдёт на пользу поставщикам компонентов. Касательно серверного сегмента было сказано, что сфера систем искусственного интеллекта и обработки естественных языковых команд будет двигать спрос в следующем году. В итоге от этого выиграет не только AMD, но и компания Intel, которая в последние годы уступала конкуренту свои позиции в этом сегменте.

#amd #intel #nvidia #аналитика
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