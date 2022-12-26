Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla остановила сборку электромобилей в Шанхае до следующего года
Благо, ждать осталось меньше недели.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

В конце недели агентство Reuters сообщило, что компания Tesla решила приостановить сборку электромобилей на предприятии в Шанхае с 25 декабря до 1 января включительно. В прошлом году подобные «каникулы» предусмотрены не были, но в этом они возникли не только из-за снижения спроса на внутреннем рынке Китая, но и из-за обострения эпидемиологической обстановки в этой стране, которая лишь недавно сняла жёсткие ограничения, присущие периоду пандемии.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ещё на прошлой неделе, как сообщают источники, у Tesla возникли проблемы с выпуском электромобилей в достаточных количествах, поскольку рабочие основного предприятия и смежных, занимающихся поставкой комплектующих, начали массово уходить на больничные. Как ожидается, остановка конвейера в Шанхае на неделю вызовет снижение объёмов производства электромобилей на 30% по итогам декабря. Здесь компания уже способна выпускать более миллиона машин в год, и шанхайская площадка является крупнейшей в экосистеме Tesla, причём она поставляет электромобили в Европу и страны Азии. На предыдущей неделе предприятие работало на обслуживание экспортных заказов, как поясняют источники, что не совсем характерно для данного периода квартала, и лишь доказывает наличие проблем со спросом на внутреннем рынке Китая.

#tesla #электромобили #электромобили tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нидерландская компания превратила Tesla Model 3 в катафалк
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
193
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
2
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
О красной неадекватности и объективности тестирования
239
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
+
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
96
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
42
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
9
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
13
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
4

Сейчас обсуждают

Vorvort
07:46
Сапфир скурвилась и давно. Лучше Red Devil от Power Color. По поводу цен: поражаюсь комментаторам. Видимо все забыли какие ценники были на 6000-ю серию Radeon и как тяжело было их купить! Ничего не бе...
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
Redneck_prm
07:44
Ох уж эти виртуальные сборщики. Вся суть 5600/x в их небольшом жоре, позволяющем без проблем втыкать их в любую бомж мамку с магаза за 6к Итого только экономия на материнке дает возможность купить...
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
Дмитрий Неклюдов
07:43
В трудовом договоре обязательно прописывается режтм труда, в т.ч. указывается удаленный режим. Налоговая вправе осуществлять проверки деятельности компании, в т.ч. место осуществления деятельности. Ка...
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
Megard
07:38
Вчера тока был репортаж про больнички во франции по евроньюз, скоро так будет уже во всех странах еврорейха, халявный газ и нефть кончились жить придется по средствам.
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Владимир Ковригин
07:35
Ага, заметил он... Да скорее всего " довольные" сливки с "этой" ситуации и собирают. От того и качество их жизни растет за счет снижения этого же Качества жизни остальных Россиян. Барыги или чинуши, а...
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Megard
07:33
Для европы должно стать привилегией ходить дома без шапки и принимать ванную раз в месяц с горячей водой.
В России оценили возможность восстановления «Северных потоков»
барин
07:32
Какой @б станет брать 5800 когда есть 5700х ))))
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
Stupid Miner
07:27
Не было 4080 по таким ценам . 105 минимум. Но все равно более менее норм цена за новинку
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
Stupid Miner
07:26
Не ломай хомячкам их реальность.
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
Виктор Викторович
07:18
Тупой укроп находится на Российском ресурсе и снова обзывается ((
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем