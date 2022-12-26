В конце недели агентство Reuters сообщило, что компания Tesla решила приостановить сборку электромобилей на предприятии в Шанхае с 25 декабря до 1 января включительно. В прошлом году подобные «каникулы» предусмотрены не были, но в этом они возникли не только из-за снижения спроса на внутреннем рынке Китая, но и из-за обострения эпидемиологической обстановки в этой стране, которая лишь недавно сняла жёсткие ограничения, присущие периоду пандемии.
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Ещё на прошлой неделе, как сообщают источники, у Tesla возникли проблемы с выпуском электромобилей в достаточных количествах, поскольку рабочие основного предприятия и смежных, занимающихся поставкой комплектующих, начали массово уходить на больничные. Как ожидается, остановка конвейера в Шанхае на неделю вызовет снижение объёмов производства электромобилей на 30% по итогам декабря. Здесь компания уже способна выпускать более миллиона машин в год, и шанхайская площадка является крупнейшей в экосистеме Tesla, причём она поставляет электромобили в Европу и страны Азии. На предыдущей неделе предприятие работало на обслуживание экспортных заказов, как поясняют источники, что не совсем характерно для данного периода квартала, и лишь доказывает наличие проблем со спросом на внутреннем рынке Китая.