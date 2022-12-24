Чиллер на этот раз трудился над охлаждением заимствованного процессора.

Склонность завсегдатая нашей конференции с псевдонимом Traktor и одного из самых результативных оверклокеров мира по версии HWBot к частой смене тестируемых видеокарт несколько скрадывает его главные достижения в сфере разгона центральных процессоров, ведь именно используя предельно разогнанный процессор этот энтузиаст обычно «вытягивает» результат видеокарты в модельном зачёте на рекордный уровень.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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На этот раз один из крупных российских интернет-магазинов пошёл навстречу Алексею, предоставив на время для экспериментов процессор Intel Core i7-13700KF, который в итоге оказался довольно удачным, поскольку позволил закрепить российский триколор на вершине рейтинга в большинстве тестов модельного зачёта. По словам автора экспериментов, чиллер на этот раз оставался в помещении, а подошву водоблока и крышку процессора разделяла термопаста. Минимальная температура охлаждающей жидкости достигала плюс трёх градусов Цельсия. В отдельных тестах частота процессора приблизилась к 6,4 ГГц, но в основном лежала в диапазоне от 5,6 до 5,8 ГГц.