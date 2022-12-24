Импортозамещение по-китайски.

Слухи о заинтересованности Huawei Technologies в развитии собственных компетенций по производству полупроводниковых компонентов ходят давно, но компания категорически не заинтересована в их комментировании, ведь упреждающее воздействие санкций США сейчас лишает многие местные компании возможностей продвинуться в освоении передовых техпроцессов. Как отмечает издание Tom’s Hardware Guide со ссылкой на публикации в китайских СМИ, в середине ноября Huawei подала патентную заявку, описывающую устройство EUV-сканера и его компонентов.

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Источник изображения: ASML

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Ключевой способностью такого сканера является способность работать с длиной волны лазера 13,5 нм, которая обеспечивает создание полупроводниковых компонентов со значительно более высокой плотностью размещения транзисторов. Мировой лидер отрасли в лице ASML ещё в 2019 году лишился возможности поставлять своё оборудование для работы с EUV-литографией в Китай, а теперь власти США работают с нидерландскими коллегами над консолидацией экспортных ограничений в данной сфере, поэтому китайским производителям чипов остаётся надеяться только на импортозамещение. Впрочем, путь от патентной заявки до серийного оборудования может занимать многие годы, но можно хотя бы убедиться, что китайские специалисты не сдаются и не опускают руки.