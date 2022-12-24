Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На предприятии в Ирландии начало работать оборудование, позволяющее выпускать продукцию по технологии Intel 4
Осталось дождаться начала выпуска процессоров Intel Meteor Lake.
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

Ирландское подразделение Intel на уходящей неделе напомнило, что не собирается существенно отставать в технологическом развитии от материнских структур корпорации, расположенных в США. После многомесячной подготовки и усилий сотен специалистов Intel и ASML на предприятии в Ирландии был введён в строй первый в Европе EUV-сканер, использующий длину волны 13,5 нм. С его помощью компания сможет выпускать компоненты по технологии Intel 4.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Наиболее близкими к обывателю из них являются процессоры Meteor Lake, которые будут содержать кристалл с вычислительными ядрами, выпущенный как раз по технологии Intel 4. Попутно Intel подчеркнула, что процессоры семейства Meteor Lake должны появиться в 2023 году. Впрочем, не стоит рассматривать Ирландию как основную площадку по их выпуску — в пресс-релизе сказано, что опыт местные специалисты Intel перенимали у своих коллег в штате Орегон, где имеется не только крупное предприятие по производству процессоров, но и исследовательский центр. В любом случае, размещённый в Ирландии литографический сканер ASML является первым в Европе, способным работать с EUV.

#intel #литографическое производство #европа #meteor lake #euv #ирландия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вероятное предприятие TSMC в Германии сосредоточится на зрелых техпроцессах
Власти Японии готовы способствовать появлению в стране второго предприятия TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
27
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
75
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
8
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
102
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
156
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
30
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
21

Сейчас обсуждают

Яяяяяяяя Бббббб
10:00
не, тут ты попутал. Твою бабку, ну хз
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Кружит голову Василек
10:00
слитое тупое гавно решило с темы съехать и прикрыться котёнком. Тебе вопрос задали: ты свою бабку убил выродок?
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
09:59
Да не, вроде жив. Спит котенок
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
ахахаxа
09:58
украина 9-ую мобилизацию уже,собралась проводить после нового года,там им уже 100 тысяч всушников убили,а они всё не успокоятся
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Мимо
09:58
Зато русским знакома аббревиатура "воздух-воздух" и "земля-воздух"/"поверхность-воздух". Они же не пиндосы и прочие нагло-саксы.
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
Кружит голову Василек
09:58
да очень просто, а ты как думал
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Кружит голову Василек
09:57
а кто тебя далбаеба спрашивать будет, зеля прикажет - ты укронацист сделаешь, хоть с бабушкой хоть с дедушкой, хоть с ребёнком, для вас свиноуёбков это норма. Вы так размножаетесь спариваясь со своими...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
ЛехаСектоид
09:57
ARMA2 До выхода в тираж модификации DAYZ движок мог использовать только 2 ядра процессора и 2 Гб ОЗУ, если не ошибаюсь, при том, что это очень насыщенный деталями симулятор войны, с огромными картами ...
О самых неоптимизированных играх на ПК
Яяяяяяяя Бббббб
09:56
братан, а как? +уем об косяк?
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Кружит голову Василек
09:55
порванный диван проверь, у тебя там хомячок сдох от твоего пердежа. похорони хомяка
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем