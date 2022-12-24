Ирландское подразделение Intel на уходящей неделе напомнило, что не собирается существенно отставать в технологическом развитии от материнских структур корпорации, расположенных в США. После многомесячной подготовки и усилий сотен специалистов Intel и ASML на предприятии в Ирландии был введён в строй первый в Европе EUV-сканер, использующий длину волны 13,5 нм. С его помощью компания сможет выпускать компоненты по технологии Intel 4.
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Наиболее близкими к обывателю из них являются процессоры Meteor Lake, которые будут содержать кристалл с вычислительными ядрами, выпущенный как раз по технологии Intel 4. Попутно Intel подчеркнула, что процессоры семейства Meteor Lake должны появиться в 2023 году. Впрочем, не стоит рассматривать Ирландию как основную площадку по их выпуску — в пресс-релизе сказано, что опыт местные специалисты Intel перенимали у своих коллег в штате Орегон, где имеется не только крупное предприятие по производству процессоров, но и исследовательский центр. В любом случае, размещённый в Ирландии литографический сканер ASML является первым в Европе, способным работать с EUV.