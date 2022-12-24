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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск «уснул за рулём компании Tesla», как считают аналитики
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В прошлом квартале Tesla отгрузила 343 000 электромобилей, это стало для неё новым рекордным уровнем, и в текущем квартале точно будет установлен новый рекорд, но достигнутого объёма поставок машин этой марки всё равно не хватит, чтобы выйти на 50-процентный прирост по итогам всего года, как считают аналитики Wedbush Securities, которые до сих пор демонстрировали стойкую уверенность в потенциал данной компании.

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Источник изображения: Tesla

Если Tesla удастся по итогам квартала отгрузить от 410 до 415 тысяч электромобилей, это позволит компании увеличить годовой объём выпуска примерно на 40%. Конечно, по меркам всей остальной отрасли это всё равно впечатляет, но Tesla сама задрала планку предыдущими успехами и амбициозными заявлениями Илона Маска, поэтому даже такой результат сулит обернуться разочарованием для инвесторов.

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Последние явно не хотят мириться с тем, что Маск всё больше отвлекается на управление недавно купленной компанией Twitter. Вся электромобильная отрасль сейчас переживает не самые простые времена: растут затраты и цены, спрос снижается. По словам представителей Wedbush, компании «предстоит пройти через шторм пятой категории, а Илон Маск фактически заснул за рулём». Глава Tesla продолжает игнорировать собственные промахи, утверждая, что курс акций снижается из-за политики монетарных властей США в сфере изменения ставки рефинансирования. Даже обещания прекратить продажу акций Tesla до 2024 года со стороны Маска не смогли остановить падение курса ценных бумаг компании, и после незначительного отскока он продолжил своё снижение.

#аналитика #tesla #илон маск #электромобили #акции #электромобили tesla
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