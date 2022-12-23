Санкции не помешают дать дорогу технологиям для сетей 5G.

По информации Bloomberg, компания Huawei Technologies на этой неделе сообщила о заключении лицензионных соглашений с Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini, Bentley и Suzuki в сфере технологий передачи информации, что может указывать на возможность появления в машинах этих марок телекоммуникационных решений, предназначенных для работы в сетях 5G.

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Соглашения с автопроизводителями заключались на протяжении всего полугодия, и теперь патенты Huawei будут использоваться в 15 млн автомобилей из примерно 70 млн, выпускаемых ежегодно. Одновременно китайская компания достигла консенсуса с Nokia, продлив существовавшее с 2017 года лицензионное соглашение. Представители Huawei пояснили, что действующие экспортные ограничения США не мешают компании получать доход от лицензирования своих технологий, у неё даже есть перекрёстные соглашения с некоторыми американскими клиентами.