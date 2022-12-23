Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei заключила патентные соглашения с несколькими крупными автопроизводителями
Санкции не помешают дать дорогу технологиям для сетей 5G.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

По информации Bloomberg, компания Huawei Technologies на этой неделе сообщила о заключении лицензионных соглашений с Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini, Bentley и Suzuki в сфере технологий передачи информации, что может указывать на возможность появления в машинах этих марок телекоммуникационных решений, предназначенных для работы в сетях 5G.

реклама

Источник изображения: Shutterstock

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Соглашения с автопроизводителями заключались на протяжении всего полугодия, и теперь патенты Huawei будут использоваться в 15 млн автомобилей из примерно 70 млн, выпускаемых ежегодно. Одновременно китайская компания достигла консенсуса с Nokia, продлив существовавшее с 2017 года лицензионное соглашение. Представители Huawei пояснили, что действующие экспортные ограничения США не мешают компании получать доход от лицензирования своих технологий, у неё даже есть перекрёстные соглашения с некоторыми американскими клиентами.

#huawei #nokia #автомобили #сети и телекоммуникация #патентное право
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
Чиновники Москвы пересядут на «Москвичи»
Apple при создании электромобиля готова заручиться поддержкой LG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
37
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
2
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
164
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
27
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
58
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
54

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S-A_M_S
11:48
если ты за войну то почему не под Бахмутом а на диване воююешь. вот и многочисленные пропагандоны так же. и песков за повпрос о сынуле на передовой обиделся. если раха лживая помойка, то рашкованский ...
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
ахахаxа
11:48
я бомж стакан иногда ел на обеде на работе в нулевых,когда время совсем мало было,а так в ресторан на обед ходил каждый день на работе
Пентагон будет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
Apecтант
11:47
Не рассказывай сказки, 3060 мощнее
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
GumanoidT
11:46
Да-да, нормальные пацаны. Особенно впечатляет задний фон за системником. Это что за голубой совдеповский шкаф? ЛОЛ!! Обстановка на фото явно очень успешного по жизни пацана-))
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
3000kyky Sakh
11:46
Дело не в возможностях, а в сроках, которые выгодны для США. Они на все смотрят через свою выгоду.
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Apecтант
11:44
Я сейчас с телефона баратюня, компьютер включу Я тебе потом покажу как я тебя вычислил.
Пентагон будет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
Кружит голову Василек
11:43
ну что узнал?
Пентагон будет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
Дмитрий Михайлов
11:43
В Донецке я учился и работал и у меня хватает знакомых и друзей, в т.ч. тех, кто добровольно пошёл в ополчение, чтобы обладать реальной картиной тамошней жизни. Тебе убитые подонками всу дети Донбасса...
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Вежливый N-A-S-A_M_S
11:43
ты уже третий дaлбаеб который сегодня меня "атаковал" этой картинкой. вы там в одном кабинете или просто фантазии как у курицы. Неизвестные подожгли военкомат в Саратовской области РФ
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Каа
11:42
Прости, у меня не 1 группа крови, поэтому к мясу отношусь спокойно. Больше молочку, птицу, рыбу.
Пентагон будет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot несколько месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем