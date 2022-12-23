У этого поставщика можно закупить почти всю необходимую электронику.

Многочисленные источники при обсуждении слухов о намерениях Apple выпустить до конца этого десятилетия собственный электромобиль «сватали» американскому гиганту самых разных автопроизводителей и поставщиков компонентов, но на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили о проведении переговоров между Apple и LG Group. По мнению аналитиков, в корейский конгломерат входят производители самых разных компонентов, которые могут потребоваться Apple для выпуска собственных транспортных средств.

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Источник изображения: FOX

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Во-первых, LG Energy Solution поставляет тяговые батареи для электромобилей многих марок, включая Tesla и GM. Во-вторых, LG Electronics выпускает автомобильные информационно-развлекательные системы и уже располагает совместным предприятием с контрактным производителем транспортных средств Magna. LG Innotek, в свою очередь, выпускает модули камер для различных устройств, а любой современный автомобиль с развитыми возможностями активной помощи водителю нуждается в системе машинного зрения. В конце концов, LG Display снабжает своими дисплеями многих производителей. В целом, как резюмируют эксперты, если Apple рассчитывает наладить продажи электромобилей собственного производства к 2026 году, она уже в 2023 году должна начать формировать экосистему поставщиков и подрядчиков. Кстати, представители LG Group факт проведения подобных переговоров с Apple отрицают.