Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple при создании электромобиля готова заручиться поддержкой LG
У этого поставщика можно закупить почти всю необходимую электронику.
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Многочисленные источники при обсуждении слухов о намерениях Apple выпустить до конца этого десятилетия собственный электромобиль «сватали» американскому гиганту самых разных автопроизводителей и поставщиков компонентов, но на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили о проведении переговоров между Apple и LG Group. По мнению аналитиков, в корейский конгломерат входят производители самых разных компонентов, которые могут потребоваться Apple для выпуска собственных транспортных средств.

реклама

Источник изображения: FOX

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Во-первых, LG Energy Solution поставляет тяговые батареи для электромобилей многих марок, включая Tesla и GM. Во-вторых, LG Electronics выпускает автомобильные информационно-развлекательные системы и уже располагает совместным предприятием с контрактным производителем транспортных средств Magna. LG Innotek, в свою очередь, выпускает модули камер для различных устройств, а любой современный автомобиль с развитыми возможностями активной помощи водителю нуждается в системе машинного зрения. В конце концов, LG Display снабжает своими дисплеями многих производителей. В целом, как резюмируют эксперты, если Apple рассчитывает наладить продажи электромобилей собственного производства к 2026 году, она уже в 2023 году должна начать формировать экосистему поставщиков и подрядчиков. Кстати, представители LG Group факт проведения подобных переговоров с Apple отрицают.

#apple #lg #электромобили #автомобили
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
Чиновники Москвы пересядут на «Москвичи»
Акции Tesla рухнули на 9%, в Канаде и Мексике клиентам тоже предлагаются скидки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
37
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
53
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
5
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
147
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
27
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
1
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
58
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
29

Сейчас обсуждают

Андрей Филинский
10:09
Звени мудями дальше.
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
VRoman
10:08
Ну вложил человек тысяч так 150 долларов чтобы выжать дополнительные 1500лс. И чего в этом особенного? Ну гонщик он, гонщик. Хотелось - сделал. Любой школьник может утроить мощность двигателя если ден...
Ford GT 2006 года выпуска разогнался до 500 км/ч c модифицированным на 1900 лс двигателем
Артём Николаев
10:08
"Менеджер паролей" это уже фраза-шутка.
Хакеры всё же получили доступ к данных хранилищ пользователей менеджера паролей LastPass
ахахаxа
10:07
зеля в 2021г продал землю пахотную пиндосам в Мелитополе,но она Российской теперь стала по конституции.Незнаю чё ему пиндосы сказали,но он всё мечтает взять Мелитополь вновь
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Alex_023
10:06
А можно устраивать реалити-шоу "Война 2" где-нибудь на атоле в Тихом океане, с пиндосами, ЕС, хохлей разной, грузинами, ИГИЛ, да и любыми ЧВК с нехваткой адреналина, и просто сумасшедших. Чтобы при же...
Президент России дал обещание "пощелкать" "Патриоты" на Украине
Вежливый N-A-S-A_M_S
10:05
дaлбаеб яо только ускорит поражение рахи но не отменит его. а насчет мирняка и рашкованского "гуманизма" уже собираются улики. и после деоккупации Марика в трибанал добавится еще несколько папок. ВС...
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вам не убить Шешу!
10:03
так если бы они не ухали из рабсии, то их бы всех пересажали как и Навального, так что правильно они сделали, на свободе они больше пользы принесут, чем на зоне
Президент России дал обещание "пощелкать" "Патриоты" на Украине
Infinity78
10:02
с долгов съезжает только хохляндия. Вы просто дегенераты какие-то. Ну вот реально все что вы говорите, какой-то детски, наивный лепет. На вас чернобыль так подействовал, что вы так деградируете? И гла...
В США "нажали на паузу", приостановив обещанную Украине помощь в 45 миллиардов долларов
Артём Николаев
10:01
Такая животрепещущая тема и так мало каментов.
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
hiveliberty
10:01
Ну тут хотя бы компания взялась за изучение, а не как другая, отписывается и скидывает все на пользователей.
Пользователи референсных AMD Radeon RX 7900 XTX жалуются на перегрев и высокий уровень шума
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем