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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские производители видеокарт и материнских плат не рассчитывают на рост спроса ранее второй половины 2023 года
В следующем квартале продажи вообще рухнут на 50%.
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Тайваньское издание DigiTimes традиционно активно пользуется информационной поддержкой локальных производителей компьютерных комплектующих, и те в качестве итогов уходящего года формируют не самый утешительный для отрасли прогноз. По их мнению, продажи видеокарт и материнских плат в первом квартале следующего года могут последовательно обрушиться на 50%.

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Источник изображения: AFP

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К росту этот сегмент рынка, по их мнению, вернётся не ранее второй половины 2023 года. По всей видимости, в первом квартале продажам видеокарт и материнских плат даже не будет способствовать Новый год по лунному календарю, который в это время традиционно празднуют в Китае. Экономика страны просто не успеет оправиться от потрясений 2022 года, а сейчас во многих регионах КНР растёт заболеваемость вирусными инфекциями, что стало следствием снятия санитарных ограничений, свойственных пандемии, при условии отсутствия у существенной части населения адекватного иммунитета к актуальным инфекциям.

#аналитика #видеокарты #материнские платы #китай #тайвань
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