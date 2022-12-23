Издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что в начале следующего года в Дрезден отправится делегация представителей TSMC, чтобы обсудить с властями Германии возможность строительства в регионе предприятия по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Последние, как ожидается, будут выпускаться по 22-нм или 28-нм технологиям, но местным автопроизводителям этого на первых порах будет достаточно.
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Это будет уже второй визит представителей TSMC в Германию за последние полгода, и он ставит своей целью определиться с масштабами производства и затратами на строительство предприятия, которое в случае успеха переговоров может быть запущено к 2024 году. Как и сама TSMC, её партнёры из числа поставщиков материалов и сырья рассчитывают на предоставление правительственных субсидий. Проект должен быть коммерчески выгоден тайваньской стороне, но рассчитывать на это в условиях назревающего в Европе кризиса не так просто. Власти региона готовы выделить на развитие локальной полупроводниковой промышленности до 43 млрд евро в форме субсидий.