Это приблизит сделку по выкупу акций с рынка.

Год подходит к концу, хотя применительно к деловому ритму японского бизнеса у инвесторов ещё есть время до конца марта, чтобы подвести итоги фискального периода. Как сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Yomiuri, приоритетный для продавца консорциум инвесторов JIP должен заручиться поддержкой кредиторов на сумму $10,6 млрд на этой неделе, что позволит ему в дальнейшем претендовать на выкуп акций Toshiba с рынка.

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Источник изображения: Reuters

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Последние слухи на эту тему оценивают капитализацию японской корпорации в сумму от $15 до $16,6 млрд, причём до половины инвестиций в рамках сделки могут обеспечить японский производитель чипов Rohm и банк Japan Post Bank. На прошлой неделе Toshiba уведомила акционеров, что переговоры с потенциальными инвесторами будут проведены в максимально короткие сроки. Эпопея с попыткой приватизации Toshiba длится уже не первый месяц, и в последнее время её реализации мешала нерешительность кредиторов, обеспечивающих сделку заёмными финансовыми ресурсами. Похоже, дело близится к развязке, если верить японским СМИ.