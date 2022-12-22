Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Приоритетные инвесторы в капитал Toshiba должны получить кредит на $10,6 млрд на этой неделе
Это приблизит сделку по выкупу акций с рынка.
рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену

Год подходит к концу, хотя применительно к деловому ритму японского бизнеса у инвесторов ещё есть время до конца марта, чтобы подвести итоги фискального периода. Как сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Yomiuri, приоритетный для продавца консорциум инвесторов JIP должен заручиться поддержкой кредиторов на сумму $10,6 млрд на этой неделе, что позволит ему в дальнейшем претендовать на выкуп акций Toshiba с рынка.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Последние слухи на эту тему оценивают капитализацию японской корпорации в сумму от $15 до $16,6 млрд, причём до половины инвестиций в рамках сделки могут обеспечить японский производитель чипов Rohm и банк Japan Post Bank. На прошлой неделе Toshiba уведомила акционеров, что переговоры с потенциальными инвесторами будут проведены в максимально короткие сроки. Эпопея с попыткой приватизации Toshiba длится уже не первый месяц, и в последнее время её реализации мешала нерешительность кредиторов, обеспечивающих сделку заёмными финансовыми ресурсами. Похоже, дело близится к развязке, если верить японским СМИ.

#финансы #toshiba #сделка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Micron считает, что память типа DDR5 начнёт доминировать в поставках с середины 2024 года
Micron призывает не рассчитывать на скорое улучшение ситуации на рынке памяти
После введения санкций импорт литографического оборудования в Китай упал до минимального с мая 2020 года уровня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
60
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
32
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
46
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
5
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
24
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
68
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 2
1
США создают гиперзвуковой самолет-разведчик для шпионажа в воздушном пространстве России и Китая
40
Следующая карта в Warzone 2 должна быть со снегом
1

Сейчас обсуждают

Вежливый N-A-S-A_M_S
12:50
тамбовский волк тебе братка. а че на фото там, бумажка какя то которую лохам продать хотят
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Каа
12:50
Украина виновата в том, что купилась на сладкие обещания США. Нормальные украинцы ни в коем разе не виноваты. Они и не страдают. К сожалению нацики не отличаются на вид от остальных людей, поэтому оче...
YouTube : Кто не с нами - тот забанен
Slow Mo
12:47
Даун с деньгами хочет проблем????)
RX 7900 XTX победила RTX 4080 в 15 разных тестах: итоги борьбы Ada Lovelace и RDNA3
Apecтант
12:47
Братка, я так тоже хочу, неужели кто-то покупает?
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Каа
12:45
Долбаёб это ты тут, свинья мордатая. Далеко не во всём поддерживаю. По части СВО поддерживаю, только жалею что не начали на 20 лет раньше.
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Stupid Miner
12:44
Интелу задержка не мешает в прибавке фпс.
GALAX готовит к презентации модули DDR5-8000 в серии HOF
Вежливый N-A-S-A_M_S
12:44
тебе дугин по идее подойдет. береста, традиции, нет модерну вот это вот все.
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Каа
12:43
Пропускная способность это хорошо, но когда задержка за 80 нс (как у АМД), то она не всегда поможет...
GALAX готовит к презентации модули DDR5-8000 в серии HOF
Кружит голову Василек
12:42
может, на себя тупого посмотри, ты тоже нейросеть
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Собакевич
12:42
Тебе, дядя, надо лечиться электричеством. Откуда ты Зеленского высрал, тебе про Путина говорили, и про голосование в нашей стране.
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем