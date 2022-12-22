На 40% по сравнению с прошлым годом.

Экспортные ограничения на поставку в КНР технологического оборудования американского производства вступили 9 октября. Тогда было заявлено, что отныне запрещены поставки в Китай из любых стран мира оборудования, позволяющего изготавливать логические компоненты с использованием 16-нм и более прогрессивных технологий, микросхем DRAM с помощью 18-нм и более прогрессивных технологий, а в случае с микросхемами 3D NAND граница прошла по количеству слоёв, достигающему 128 штук.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики за ноябрь, импорт литографического оборудования в Китай в прошедшем месяце сократился в годовом сравнении на 40% до $2,3 млрд, что является минимальным значением с мая 2020 года.

Источник изображения: ASML

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Ожидается, что ситуацию усугубят консолидированные действия Японии и Нидерландов, которые пока не ограничили поставку подобного оборудования в Китай, но вынуждены вести интенсивные переговоры с американскими чиновниками на эту тему. Министр внешней торговли Нидерландов в интервью местным СМИ даже сочла нужным заявить, что потеря американского рынка для экономики страны обернулась бы меньшими потерями, чем отказ от поставок литографического оборудования в Китай. Япония тоже не может проявлять в этой ситуации самостоятельность, поскольку сильно рассчитывает на помощь американских партнёров в лице IBM в освоении массового производства 2-нм чипов к 2027 году.