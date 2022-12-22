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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
Работают на опережение, так сказать.
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Анализ структуры свежей волны санкций США против китайских компаний, проведённый Financial Times, позволяет говорить о переходе властей страны на упреждающее введение экспортных ограничений, которые не позволят китайским конкурентам развить необходимые для эффективного соперничества конкуренции. Например, попадание в санкционный список стало неожиданностью для сотрудников Hefei Core Storage Electronic —китайской компании, которая была основана выходцами из тайваньской VIA Technologies с целью разработки x86-совместимых процессоров для использования в китайских компьютерах и серверных системах, а также разработки новых типов памяти.

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Источник изображения: Nikkei, Getty Images

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Возглавляемая выходцем из Huawei компания PXW Semiconductor Manufactory, которая должна была заняться выпуском чипов, тоже попала в расширенный санкционный список США. Для сотрудников молодой компании это стало шоком и неожиданностью. Досталось и одному из немногих производителей литографического оборудования в КНР — Shanghai Micro Electronics Equipment в результате санкций США теперь лишится доступа к импортным компонентам, на основе которых пыталась создать альтернативу литографическим сканерам ASML. В этом отношении компанию даже не спасёт отказ от приглашения на работу персонала с американским гражданством. Мишенью санкций стал и исследовательский центр ICRD в Шанхае, который власти США уже на протяжении двух лет подозревают в активности, связанной с попытками Huawei наладить разработку процессоров в условиях имевшихся ранее экспортных ограничений.

#полупроводники #китай #санкции #сша
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