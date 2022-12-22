Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на память в автомобильном сегменте будет расти вдвое быстрее остального рынка
В последующие пять лет, как считают в Micron.
рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену

По своим абсолютным значениям выручка Micron Technology от реализации микросхем памяти для нужд автомобильной промышленности пока не так велика, но только в прошедшем квартале она выросла на 30% в годовом сравнении, а в последующие пять лет, по оценкам руководства, она будет увеличиваться примерно в два раза быстрее, чем на остальных направлениях деятельности компании.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Как пояснило руководство Micron, ситуация с доступностью компонентов в сегменте автомобилей продолжает улучшаться, а их объёмы производства растут. В наступившем фискальном году, который завершится в сентябре следующего календарного, автомобильный рынок столкнётся с негативными макроэкономическими факторами, но на спрос в сегменте памяти для бортовых систем это почти не повлияет. Она нужна как развлекательным системам, так и средствам автоматизации процесса вождения.

#аналитика #полупроводники #micron #nand #автомобили #dram
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Micron призывает не рассчитывать на скорое улучшение ситуации на рынке памяти
Micron считает, что память типа DDR5 начнёт доминировать в поставках с середины 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
233
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
192
Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
50
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
28
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
45
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
4
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 2
1
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
17
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
47

Сейчас обсуждают

Вам не убить Шешу!
10:00
истинно так!
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Вам не убить Шешу!
10:00
но ватники одобряют
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Spambomber_16
09:59
Уши ципсорастов в ассортименте. Есть опция и живых продуктов.
В Донецке ранен Дмитрий Рогозин, попавший под обстрел в ресторане "Шеш-Беш"
Юрий Полкунов
09:58
о чем и речь, все будет решать dlss и fsr, без этих костылей лучи что там что там не играбельны в 4к
RX 7900 XTX победила RTX 4080 в 15 разных тестах: итоги борьбы Ada Lovelace и RDNA3
Вам не убить Шешу!
09:58
это рывок, скачок или прорыв? ещё под НГ, отличны подарок рабсиянам
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Вежливый N-A-S-A_M_S
09:58
ты по сути что то сказать можешь или так и будешь блеять? когда китаезы воевали с регулярной армией и чем это кончилось, сможешь нагуглить
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Spambomber_16
09:58
Оо, гигантская помойка стремится поглотить местечковые мусорки, чтобы стать глобальной свалкой.
Microsoft может приобрести Netflix за 190 миллиардов долларов уже в следующем году
Вам не убить Шешу!
09:57
я там новости читаю, отличный сайт
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
.qworn
09:56
Хорошо , пусть не Америка , но кто тогда владелец рынка валюты в РФ?Кто этот негодяй который топит рубль и ухудшает жизнь населения?
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
Вежливый N-A-S-A_M_S
09:56
еще нет. вот когда раха развалится, вот тогда историческую миссию можно считать выполненной.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем