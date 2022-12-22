По своим абсолютным значениям выручка Micron Technology от реализации микросхем памяти для нужд автомобильной промышленности пока не так велика, но только в прошедшем квартале она выросла на 30% в годовом сравнении, а в последующие пять лет, по оценкам руководства, она будет увеличиваться примерно в два раза быстрее, чем на остальных направлениях деятельности компании.
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Как пояснило руководство Micron, ситуация с доступностью компонентов в сегменте автомобилей продолжает улучшаться, а их объёмы производства растут. В наступившем фискальном году, который завершится в сентябре следующего календарного, автомобильный рынок столкнётся с негативными макроэкономическими факторами, но на спрос в сегменте памяти для бортовых систем это почти не повлияет. Она нужна как развлекательным системам, так и средствам автоматизации процесса вождения.