Они будут связаны с выходом новых смартфонов Apple.

На октябрьской квартальной отчётной конференции представители TSMC пояснили, что спад спроса на техпроцессы серии 7 нм и 6 нм снизил степень загрузки профильных производственных линий компании, потребность в их расширении в ближайшие месяцы исчезла, а потому капитальные затраты по итогам текущего года можно будет сократить на $4 млрд, что соответствует примерно 10-процентному снижению относительно первоначального бюджета.

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Как сообщает сайт DigiTimes, выход новых смартфонов Apple во второй половине следующего года должен подтолкнуть Qualcomm к увеличению объёмов заказов на свои 7-нм радиочастотные компоненты, используемые в смартфонах этого поколения. Соответственно, у TSMC в результате вырастет степень загрузки линий, занятых обработкой кремниевых пластин с использованием 7-нм и 6-нм литографических норм.

Источник изображения: DigiTimes

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Apple является крупнейшим клиентом TSMC, поэтому все связанные с её деятельностью изменения серьёзным образом влияют на активность тайваньского подрядчика. Компания из Купертино чаще всего первой среди клиентов получает доступ к новейшим литографическим технологиям TSMC, но в случае с 7-нм продукцией в следующем году уместнее будет говорить о некоторой степени зрелости.