Как сообщает сайт 9to5Mac со ссылкой на заявления известного отраслевого аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), слабый спрос на смартфоны среднего и начального уровня заставит Apple воздержаться от выпуска новой модели серии iPhone SE в 2023 году. Она либо появится годом позже, либо вообще не будет выпускаться в дальнейшем. Сейчас не очень хорошо продаются iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus и собственно iPhone SE третьего поколения.
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Пока iPhone SE использует классический дизайн с усечённым по нижней границе дисплеем, и переход к более «взрослому» дизайну с полноэкранной компоновкой потребовал бы значительного увеличения затрат на выпуск устройства, а это вынудило бы Apple повысить цену. Сейчас iPhone SE на рынке США предлагается по цене $429, тогда как самый доступный iPhone 12 с полноэкранным дизайном оценивается в $599.