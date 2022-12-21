Делу время, Нобору — интервью.

По информации Bloomberg, глава поставляющей аккумуляторы для смартфонов японской компании TDK Нобору Саито (Noboru Saito) дал один из самых пессимистичных прогнозов по срокам восстановления рынка смартфонов. Он считает, что спрос на них вернётся лишь к концу следующего года.

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Источник изображения: TDK

Как пояснил глава TDK, текущая ситуация на рынке смартфонов сохранится до середины следующего года, а затем начнётся постепенное восстановление спроса. Лишь выход новых моделей во второй половине 2023 года будет способствовать оживлению рынка. Фискальный год в календаре японских компаний завершается в марте, и в текущем отчётном периоде TDK рассчитывает на реализацию чуть менее 1,2 млрд смартфонов. Это на 10% меньше, чем планировалось изначально.

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На территории Китая TDK выпускает 60% и реализует 50% своей продукции, поэтому регион будет оставаться одним из важнейших для компании. В ближайшие годы TDK не ожидает серьёзных изменений в этих пропорциях, поскольку рынок Китая останется крупнейшим в мире. Компания не настроена ни на сокращение своего присутствия в КНР, ни на его заметное расширение.