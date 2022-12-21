Очередная новость о разгоне.

Моментная характеристика электродвигателей способна наделять впечатляющей динамикой даже электромобили среднего ценового диапазона по меркам отрасли, а специальные комплектации серийных электромобилей готовы конкурировать с гораздо более дорогими гиперкарами. Как отмечает Electrek, компания Lucid Motors решила не размениваться по мелочам, а сразу противопоставила своему 1200-сильному седану Air Sapphire не только гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport и Tesla Model S Plaid, но и спортивный мотоцикл Ducati Panigale V4 SP2.

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Источник изображения: Electrek

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Задача перед участниками заезда стояла предельно простая — как можно быстрее проехать дистанцию в четверть мили (402 метра). Формально, электромобиль Lucid Air Sapphire способен разгоняться до 320 км/ч и выше, скорость около 100 км/ч он должен набирать менее чем за две секунды, до рубежа в 160 км/ч добираться за четыре, а расстояние в 402 км преодолевать менее чем за 9 секунд. По крайней мере, таковы паспортные характеристики этой машины. На практике же Lucid Air Sapphire добралась до финиша первой из четвёрки за 9,1 секунды, лишь слегка уступив своему паспортному показателю. Четырёхколёсные конкуренты уступили этой машине 0,2 секунды, а мотоцикл Ducati хоть и набрал максимальную скорость быстрее остальных участников заезда, к финишу добрался за те же 9,3 секунды.