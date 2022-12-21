Дело тут не только в личном самолёте.

Несколько дней назад блокировка в Twitter учётных записей, которые специализируются на распространении информации о местонахождении Илона Маска (Elon Musk), была воспринята как атака на свободу прессы. Сам миллиардер тогда заявил, что не готов мириться с угрозами личной безопасности, которые создают находящиеся в открытом доступе данные о перемещениях его частного самолёта. Как выяснило агентство Bloomberg, толчком к подобной активности могло стать происшествие, зафиксированное властями Калифорнии вечером 13 декабря.

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Источник изображения: Reuters

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Как сообщается, в окрестностях Лос-Анджелеса полиция тогда зарегистрировала обращение о конфликте двух водителей с угрозой жизни. Один из участников конфликта, по данным следствия, сперва упрекнул другого в преследовании, а после перепалки на обочине шоссе произошло столкновение машин, не помешавшее участникам событий разъехаться по своим делам. Лишь спустя пару дней полиция выяснила, что машина подозреваемого в намеренном столкновении принадлежала охране Илона Маска, хотя он сам на месте происшествия отсутствовал. Миллиардер позже заявил, что дорогу принадлежащему ему транспортному средству перегородил «какой-то сумасшедший», который залез на капот. Поведение этого человека, по всей видимости, вызвало обеспокоенность Маска собственной безопасностью, после чего он решил исключить факторы риска, на которые мог влиять. В результате в Twitter оказались заблокированы учётные записи источников, распространяющих информацию о его передвижениях.