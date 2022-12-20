Главное, что хомяки не лишились среды обитания.

Подхваченные англоязычными источниками новости о наличии у Intel проблем с финансированием строительства предприятий в Магдебурге потребовали дополнительных разъяснений, поскольку всё оказалось не так однозначно и предсказуемо, как пытались представить отдельные второисточники.

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Источник изображения: Intel

Представители немецкого ресурса MDR опросили как региональных представителей Intel, так и местных чиновников, и первые пояснили, что компания никогда точно не называла сроков начала строительства предприятий в Магдебурге. Она формально до сих пор собирается начать строительные работы на площадке в Германии в первой половине следующего года.

Как пояснили прочие знакомые с ситуацией источники, Intel рассчитывает на получение субсидий из бюджета Евросоюза, прежде чем продолжать подготовку к строительству. Кроме того, землеустроительные работы должны начаться только в январе, а силовые линии и водопровод к площадке будут подведены только в феврале. Многое будет зависеть и от наличия у подрядчиков достаточного количества строительной техники и рабочих. Как ожидается, при общем бюджете стройки около 17 млрд евро Intel сможет претендовать на субсидии в размере 6,8 млрд евро.

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Муниципальные власти Магдебурга утверждают, что все согласования с их стороны проведены в соответствии с графиком, они не могут служить причиной задержки строительства. Представители Intel не исключают, что при реализации проекта могут возникать трудности, поскольку бюджет наверняка вырастет из-за сложившейся в Европе экономической обстановки. Одновременно стало известно, что по настоянию защитников животных со строительной площадки в зоопарк Лейпцига были переселены грызуны, обитавшие в этой местности.