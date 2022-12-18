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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Строительство предприятий Intel в Германии упёрлось в финансовые трудности
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По замыслу Intel, в следующем полугодии должны начаться строительные работы по возведению двух предприятий в немецком Магдебурге, которые через несколько лет займутся тестированием и упаковкой чипов. В прошлом месяце представители руководства компании даже посетили Германию для оформления в собственность участка земли, на котором будет вестись строительство. Теперь издание Volksstimme сообщает, что в планы Intel могут быть внесены коррективы.

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Источник изображения: UPI Photo

Во-первых, как заявляет источник со ссылкой на представителей компании, Intel более не может гарантировать, что приступит к строительству предприятий в следующем полугодии. Проблема заключается в том, что затраты на реализацию проекта в новых экономических условиях выйдут за пределы 17 млрд евро и могут приблизиться к 20 млрд евро. Руководство Intel теперь рассчитывает компенсировать эту разницу за счёт денег европейских налогоплательщиков.

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Во-вторых, компания озабочена собственно снижением спроса на полупроводниковые компоненты, да и лишних денег у неё нет, несмотря на публичные заверения в необходимости вкладывать средства в будущее развитие. Сейчас ведутся переговоры с европейскими властями об увеличении их субсидий в данный проект.

#intel #полупроводники #европа #германия
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