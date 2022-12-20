Никогда такого не было, и вот опять.

До сих пор нам приходилось слышать жалобы производителей электроники на санитарные ограничения в Китае, которые мешали стабильными темпами выпускать изделия на территории Поднебесной. Теперь же власти решили ослабить политику «нулевой терпимости» к COVID-19, и это обернулось новыми проблемами, как поясняет издание DigiTimes. На предприятиях поставщиков компонентов для производства ноутбуков, расположенных в Китае, до половины персонала теперь может находиться на больничном, что также негативно сказывается на объёмах выпуска продукции.

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Источник изображения: AFP

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Феномен объясняется достаточно просто — в период жёстких санитарных ограничений граждане Китая меньше болели инфекционными заболеваниями, у них снизился к ним иммунитет, и сезонная волна после снятия локдаунов привела к росту заболеваемости. Безусловно, ситуация выправится после обретения достаточного коллективного иммунитета переболевшими, но на это потребуется время. К счастью, на рынке потребительской электроники наблюдается спад спроса, поэтому предприятия отрасли пока могут работать в ограниченном режиме без особых последствий для этого сегмента.