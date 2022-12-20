Спрос на смартфоны упал.

Китайское издание South China Morning Post со ссылкой местную прессу сообщает, что Xiaomi готовится сократить до 15% персонала из-за снижения спроса на смартфоны и другую потребительскую электронику. В третьем квартале выручка компании упала на 9,7% год к году, а чистая прибыль сократилась на 59,1%. Объёмы продаж смартфонов всех марок на китайском рынке за это время упали на 11%.

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Источник изображения: Xiaomi

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По состоянию на конец сентября Xiaomi располагала 35 314 сотрудниками, из них более 32 тысяч работали на территории материкового Китая. По имеющимся данным, занятые в разработке и выпуске смартфонов сотрудники компании уже начали получать уведомления о сокращении с выплатой сопутствующих пособий. Компания может потерять несколько тысяч сотрудников, и это не первая волна сокращений в уходящем году.