Как сообщается на официальном сайте NVIDIA, с середины февраля пользователи приставок семейства Shield TV на базе процессоров Tegra лишатся возможности использовать функцию GameStream для трансляции игры с настольного компьютера или ноутбука на эту приставку, подключенную к телевизору. Это могло быть удобно тем из пользователей, кто не хотел подключать ноутбук или настольный компьютер напрямую к телевизору для игры на большом экране.
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В качестве альтернативы пользователям с середины февраля будет предложен сервис Steam Link, который позволяет осуществлять подобную трансляцию, но только через учётную запись в Steam. Без сопутствующего обновления ПО, которое отключит GameStream, в дальнейшем не сможет работать сервис GeForce NOW, который позволяет подключаться к платформе облачной трансляции игр на ТВ-приставку клиента. Непосредственно GameStream перестанет работать не сразу, но со временем это неизбежно случится.