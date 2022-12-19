До Нового года осталось совсем немного, а значит самое время подумать о том, что подарить своим друзьям, знакомым и родственникам на праздник. Многие производители предлагают массу скидок, но неизменной популярностью пользуются электрические зубные щётки. Данная категория товаров только набирает популярность, а многие люди задумываются о покупке полезного аксессуара. Если вы хотели купить зубную щётку, но не знали, какую выбрать, то самое время присмотреться к Xiaomi Nandme NX-7000. Устройство не только обладает высокой эффективностью очистки, но и стоит недорого. Если вы уже слышали об этой щётке, то переходите по ссылке на Aliexpress, ну для всех остальных мы кратко изучим основные характеристики NX-7000.
Перед вами одна из самых популярных зубных щёток на Aliexpress, а это значит, что огромное количество людей уже сделало выбор в пользу NX-7000. Главной фишкой без всякого сомнения можно назвать высокую автономность. После покупки просто зарядите щётку на 100% при помощи комплектного кабеля USB-C, а после можете весь год не вспоминать о рутинном процессе, ведь встроенного аккумулятора хватит на 365 дней работы. Учитывается две процедуры в сутки, а значит ленивые владельцы и вовсе потеряют счёт времени до следующей зарядки. Щётка понравится тем, кто много путешествует, ведь новый гаджет не вынудит вас таскать с собой ещё один провод. Начальная цена NX-7000 стартует с 49.99 доллара, а в честь Нового года вы можете купить её с 27% скидкой, заплатив всего 36.49 доллара.
Щётка оснащена двумя кнопками. Первая ответственна за переключение между режимами, которых всего пять: для чувствительных зубов, стандартный, отбеливающий, полирующий и массаж дёсен. Вторая кнопка изменяет уровень интенсивности, от сильного к среднему и минимальному. Всего доступно 15 различных режимов, что позволит подобрать оптимальные настройки как самым требовательным пользователям, так и новичкам. После запуска включается автоматический таймер на 2 минуты, который будет прерываться каждые 30 секунд для смены области очистки.
NX-7000 использует ультразвук для повышения эффективности очистки полости рта, а частота вибрации достигает 41 000 оборотов в минуту. Внутри находится бесщёточный двигатель, который потребляет минимальное количество энергии и способен работать стабильно на протяжение многие лет. Стоматологи рекомендуют каждый 3 месяца менять зубную щётку. С NX-7000 вам не придётся задумываться об этой проблеме, ведь в комплекте идёт сразу 12 насадок. Просто меняйте насадку раз в 3 месяца, что позволит получить целых 3 года без поиска аксессуаров по завышенным ценам. Производитель предлагает 3 года полной гарантии, а в отличии от большинства конкурентов доверяет своим клиентам. Так, если щётка выйдет из строя, то достаточно просто снять видео, рассказав о проблеме. Отошлите ролик разработчикам, а после ждите посылку с новой щёткой.
После каждой очистки промывайте щётку проточной водой, что позволит избежать появления бактерий. Не стоит беспокоиться о попадании влаги внутрь, ведь устройство защищено по стандарту IPX7. Если вы впечатлены столь выдающимися показателями, то переходите по ссылке, где вы сможете купить Xiaomi Nandme NX-7000 по выгодной цене. Кстати, не забудьте воспользоваться купоном NYDSY010 при оформлении заказа, что позволит сэкономить ещё 3 доллара.